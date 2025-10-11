Relatório médico conclui que Trump goza de "saúde excecional"

De acordo com o relatório, Trump, de 79 anos, tem uma idade cardiovascular catorze anos mais jovem do que a idade cronológica.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, goza de "saúde excecional", concluiu o relatório médico da avaliação de rotina realizada na sexta-feira no Centro Nacional Médico Militar Walter Reed.



Trump considerado saudável por médicos, apesar da idade AP Photo/Evan Vucc

De acordo com o relatório, Donald Trump, de 79 anos, tem uma idade cardiovascular catorze anos mais jovem do que a idade cronológica, de acordo com o relatório partilhado pela Casa Branca.

O resultado acrescenta que o Presidente foi vacinado contra a gripe e recebeu uma dose de reforço contra a covid-19.

"O Presidente mantém uma saúde excecional, mostrando um desempenho cardiovascular, pulmonar, neurológico e físico excecional", lê-se.

O relatório indica que o dirigente norte-americano está em boas condições para viagens internacionais. Trump desloca-se este fim de semana ao Médio Oriente para participar na negociação do acordo de paz entre Israel e o Hamas.

Apesar do tom otimista do relatório, alguns meios de comunicação e analistas têm manifestado dúvidas sobre a saúde de Trump, principalmente devido à idade avançada e aos fatores de risco cardiovascular.