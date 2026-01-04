Reino Unido e França lançaram ataques aéreos contra o Daesh na Síria

Ministério da Defesa britânico disse que, no sábado à noite, aviões militares dos dois países bombardearam uma instalação subterrânea no centro da Síria.

O Governo do Reino Unido anunciou este domingo o lançamento de ataques aéreos, em conjunto com a França, que tiveram como alvo os fundamentalistas do Estado Islâmico (EI) na Síria.



Bandeira da Síria

Num comunicado, o Ministério da Defesa britânico disse que, no sábado à noite, aviões militares dos dois países bombardearam uma instalação subterrânea no centro da Síria que tinha sido ocupada pelo EI.

"Os indícios iniciais são de que o alvo foi atingido com sucesso. Não há indicação de que o ataque tenha representado qualquer risco para os civis, e todas as nossas aeronaves regressaram em segurança", acrescentou o ministério.