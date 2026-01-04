Mais 16 vítimas identificadas do total de 40 mortes em incêndio na Suíça

Corpos das vítimas recém-identificadas já foram entregues às suas famílias, referiram as autoridades.

A polícia suíça identificou mais 16 vítimas do incêndio da véspera de Ano Novo em Crans-Montana, elevando o número de vítimas confirmadas para 24, de um total de 40 mortos.

Em comunicado, a polícia também informou que os corpos das vítimas recém-identificadas já foram entregues às suas famílias.

Os corpos de 24 pessoas, entre as quais 11 menores e seis estrangeiros, foram identificados após o incêndio mortal num bar em Crans-Montana, na Suíça, na noite de Ano Novo, que causou 40 mortos e 119 feridos, anunciou este domingo a polícia cantonal do Valais.