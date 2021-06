Ministro da Saúde britânico acusado de violar regras por ter caso amoroso

O jornal The Sun publicou fotografias de Matt Hancock a beijar uma conselheira no seu gabinete, antes de o contacto íntimo com pessoas fora do agregado familiar ser permitido.

O jornal tablóide The Sun publicou imagens de videovigilância que mostram o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, a beijar a conselheira principal e amiga de longa data, Gina Coladangelo. Ambos são casados com outras pessoas e as imagens foram captadas a 6 de maio, dias antes de ser permitido no Reino Unido o contacto íntimo com pessoas fora do agregado familiar. Hancock é acusado de ter infringido as regras de distanciamento social que impôs e pediu desculpa, mas afastou a demissão.



"Aceito que infringi as regras sobre distanciamento social nestas circunstâncias", afirmou Matt Hancock, que tem 42 anos. "Desiludi pessoas e peço muitas desculpas. Mantenho-me focado em trabalhar para fazer com que o país saia da pandemia, e agradeceria que concedessem privacidade à minha família no que toca a este assunto pessoal."



Boris Johnson aceitou o pedido de desculpas e considerou o assunto fechado, mas o partido da oposição não concorda. Fonte dos Trabalhistas pede a demissão de Hancock, sustentando à Reuters que "o caso não está fechado, apesar das tentativas do governo para o tentar encobrir. Matt Hancock parece ter sido apanhado a quebrar as regras que ele criou enquanto tinha um relacionamento secreto com uma conselheira que ele escolheu para um cargo pago pelos contribuintes".