Sábado – Pense por si

Mundo

Recuperados corpos das quatro vítimas do colapso de um edifício no centro de Madrid

Lusa 09:43
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência do colapso parcial do edifício, situado na rua Hileras, no centro de Madrid.

Os bombeiros terminaram esta madrugada os trabalhos de resgate no edifício que desabou no centro de Madrid, depois de recuperarem os corpos das duas últimas pessoas que ainda estavam desaparecidas. Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência do colapso parcial do edifício, situado na rua Hileras, no centro de Madrid.

Equipas de emergência atuam após colapso de edifício em Madrid
Equipas de emergência atuam após colapso de edifício em Madrid Europa Press via AP

Às 2h locais (1h em Lisboa), os bombeiros localizaram os dois últimos corpos nos escombros do edifício.

Prédio desaba em Madrid. Há pelo menos três feridos e dois desaparecidos
Leia Também

Prédio desaba em Madrid. Há pelo menos três feridos e dois desaparecidos

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, fontes da Emergencias Madrid disseram que apenas uma brigada de bombeiros se encontra no local do acidente.

A estrutura interior do edifício desabou e sete trabalhadores na obra de recuperação do prédio ficaram presos nos escombros. Uma das pessoas resgatadas foi levada para o hospital, com ferimentos considerados graves, enquanto as outras duas são feridos considerados ligeiros.

O desabamento ocorreu por volta das 13h locais (12h em Lisboa). O capataz da obra afirmou que estavam a trabalhar entre 30 e 40 pessoas nesse momento no edifício, que estava a ser recuperado para ser um hotel. 

Prédio desaba no centro de Madrid. Há pelo menos quatro pessoas presas nos escombros e uma ferida
Leia Também

Prédio desaba no centro de Madrid. Há pelo menos quatro pessoas presas nos escombros e uma ferida

Tópicos Acidente (geral) Hospitais Resposta de emergência Desastres acidentes e emergências Madrid Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Recuperados corpos das quatro vítimas do colapso de um edifício no centro de Madrid