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Homem esfaqueia dois turistas perto da Acrópole em Atenas

CM 08:00
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Suspeito foi detido pelas autoridades e as vítimas foram transportadas para uma unidade hospitalar de ambulância.

Um homem esfaqueou dois turistas na manhã desta terça-feira perto da Acrópole, em Atenas, na Grécia.

Turistas visitam o Acrópole de Atenas, um dos pontos mais carismáticos da Grécia, que está a sofrer obras de reparação. (Orestis Panagiotou/Epa)
Turistas visitam o Acrópole de Atenas, um dos pontos mais carismáticos da Grécia, que está a sofrer obras de reparação. (Orestis Panagiotou/Epa) Radar

O agressor atacou um homem e uma mulher, ambos greco-americanos, com uma faca, perto da entrada do Museu da Acrópole. A mulher sofreu ferimentos ligeiros numa perna enquanto o homem ficou gravemente ferido, com lesões num braço, avança a Associated Press

O suspeito foi detido pelas autoridades e as vítimas transportadas para uma unidade hospitalar de ambulância. 

A identidade do suspeito ainda não está confirmada, no entanto, a polícia informou que aparenta ser uma pessoa que sofre de problemas psicológicos. 

A colina de Acrópole, em Atenas, é uma das principais atrações turísticas da cidade, atraindo milhões de visitantes todos os anos. 

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