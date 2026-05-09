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09 de maio de 2026 às 16:00

Péter Magyar toma posse e acaba com 16 anos de governo de Orbán na Hungria

O novo primeiro-ministro da Hungria tomou posse após vencer as eleições que colocaram fim ao longo governo de Viktor Orbán, marcando uma mudança política histórica no país.

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