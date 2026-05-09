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09 de maio de 2026 às 16:04

Bandeira da União Europeia volta ao Parlamento da Hungria após mais de uma década

A bandeira da União Europeia voltou a ser hasteada no Parlamento húngaro pela primeira vez desde 2014, num gesto simbólico após a tomada de posse do novo primeiro-ministro Péter Magyar.

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