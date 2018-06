Recorde-se que Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, chegaram este domingo a Singapura, cujo resultado é incerto após décadas de desconfiança entre o isolado país asiático com armas nucleares e a superpotência mundial. A cimeira desta terça-feira em Singapura é o clímax de uma espectacular ofensiva diplomática recente em torno da península coreana, mas muitos críticos alertam para os riscos de um triunfo da forma sobre a substância.



Recorde-se que Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, chegaram este domingo a Singapura, cujo resultado é incerto após décadas de desconfiança entre o isolado país asiático com armas nucleares e a superpotência mundial. A cimeira desta terça-feira em Singapura é o clímax de uma espectacular ofensiva diplomática recente em torno da península coreana, mas muitos críticos alertam para os riscos de um triunfo da forma sobre a substância.

Donald Trump celebrou o seu 72.º aniversário mais cedo este ano. O primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, surpreendeu esta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos com um bolo de aniversário, apesar de este fazer anos na próxima quinta-feira.De acordo com a agência Reuters, que captou o momento em imagens, o governo singapurense mandou preparar um bolo decorado com frutos, para celebrar o aniversário de um dos protagonistas da cimeira história entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. "A celebrar o aniversário um pouco mais cedo", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros singapurense no Twitter, partilhando uma fotografia que mostra Trump a sorrir junto ao bolo, que foi comido após o almoço desta segunda-feira (sopa de lagosta, rosbife e gelado).O bolo não foi a única demonstração de generosidade do governo de Singapura, que ofereceu para cobrir todos os custos deste encontro histórico, no valor de 15 milhões de dólares. Mais de metade dos custos foram dedicados em segurança, mas também serve para cobrir a estadia norte-coreana no luxuoso St. Regis. Já a delegação norte-americana está no Shangri-la Hotel.Lee recebeuTrump esta segunda-feira no palácioIstana, a residência oficial da presidência de Singapura, dois dias antes da muito aguardada cimeira entreDonaldTrump e o líder da Coreia do Norte,KimJong Un. Ambos chegaram este domingo a Singapura.