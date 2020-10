A Batalha pela Alma da América - nas bancas a 10 de outubro

"É tempo de europeus e americanos pararem de fingir que partilham a mesma visão do mundo ou até que vivem no mesmo mundo", escreveu Robert Kagan, no início de O Paraíso e o Poder: A América e a Europa na Nova Ordem Mundial. O livro do ex-diplomata e comentador político neoconservador, que saiu do Partido Republicano após a eleição de Donald Trump, em 2016, foi publicado em 2003, altura da invasão do Iraque pelos Estados Unidos de George W. Bush sem mandato da ONU. Esta guerra foi um marco na divisão entre aliados transatlânticos e até entre europeus.Nos dois mandatos do democrata Barack Obama as relações EUA-UE melhoraram, os europeus até criaram, através do Tratado de Lisboa, o cargo de Alto Representante da União Europeia para a Política Externa. Uma tentativa de ter o tal número de telefone para o qual os americanos pudessem ligar a qualquer hora, que Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos EUA, dizia fazer tanta falta. O certo é que, mesmo com número de telefone e com Obama no poder, os EUA preferiram virar-se para a Ásia. Foi o democrata, aliás tendo Joe Biden como vice-presidente, que lançou a estratégia de viragem dos EUA para a Ásia.Com a chegada de Trump ao poder, como é sabido, o afastamento voltou e piorou; as placas tectónicas políticas da América e da Europa estão cada vez mais distantes. Trump deu todo o seu apoio à divisão da Europa no que toca ao Brexit, preferiu privilegiar relações com os países do Leste da Europa e os dos Balcãs (que em larga medida devem a sua existência ao apoio dos EUA no tempo de Bill Clinton), quebrou o consenso em torno da via do multilateralismo. E preferiu o isolacionamismo. Na senda por fazer cumprir a sua máxima de "A América primeiro".Com o aproximar das eleições presidenciais de 3 de novembro nos EUA, importa analisar o que pode significar, para a Europa, em vários temas importantes, tanto uma reeleição do republicano como uma vitória do seu rival democrata.O presidente, que há muito andava já em guerra comercial com a China, não hesitou em dizer que o coronavírus foi inventado pelos chineses. E, a 7 de julho, notificou a ONU dizendo que os EUA se retiram da Organização Mundial de Saúde, acusando a organização de ser "uma marioneta" nas mãos de Pequim. No que toca a possíveis tratamentos e vacinas, Trump prossegue a sua estratégia de "A América primeiro". Depois de ter sido acusado de oferecer biliões de dólares a um laboratório alemão para que a vacina que conseguisse fosse exclusiva dos EUA, Trump tentou, sem sucesso, pressionar a Food and Drug Administration (FDA) a autorizar vacinas antes das eleições. Isto, numa altura em que também foi contamindo com Covid-19, mas recuperou em tempo recorde depois de ter acesso a tratamentos exclusivos. A falta de consideração pelos aliados europeus esteve também patente quando, em março, sem aviso, os EUA suspenderam autorização para voos vindos da Europa por causa da Covid-19.O candidato democrata prometeu que, caso seja reeleito, uma das primeiras ordens que dará será o regresso dos EUA à OMS. "Os americanos estão mais seguros quando a América está empenhada em fortalecer a saúde mundial. Desde o primeiro dia, como presidente, voltaremos a integrar a OMS e recuperaremos a liderança da cena mundial", escreveu Biden no Twitter, a 7 de julho também. Antes da explosão da pandemia, uma sondagem divulgada em janeiro pelo Pew Research e feita em 33 países, revelou que, em 21 deles, a opinião das pessoas ainda era maioritariamente favorável aos EUA, em detrimento da China. Seis meses depois, em junho, o European Council on Foreign Relations divulgou uma sondagem feita junto de 11 mil inquiridos em vários países europeus. Em Portugal, na Dinamarca, em França, Alemanha e Espanha cerca de dois terços das pessoas responderam que a sua opinião sobre os EUA piorou devido à gestão da pandemia. Outra das conclusões interessantes deste estudo é que, quando questionados sobre quem foi o grande aliado do seu país nesta crise do coronavírus, uma grande parte dos inquiridos respondeu "Ninguém". Apesar de tudo isto, uma terceira sondagem, do YouGov, de outubro, revelou que a maioria dos inquiridos no Reino Unido, em França, na Alemanha, em Espanha, em Itália, na Dinamarca e na Suécia, prefere uma vitória de Biden a um Trump bis.O atual presidente nunca escondeu o seu ceticismo em relação às alterações climáticas e deixou claro que, se tiver que escolher, opta pela economia. Os EUA assinaram o Acordo de Paris durante a presidência de Obama, em abril 2016, com o objetivo global de de limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius e tentar cumprir a meta incial de mantê-lo em 1,5 graus Celsius. A 4 de novembro de 2019, a Administração Trump submeteu formalmente a notificação de retirada do acordo. Isto significa que os EUA saem um ano depois, a 4 de novembro de 2020, ou seja, no dia a seguir às eleições presidenciais americanas.O candidato democrata prometeu fazer os Estados Unidos regressar aos Acordos de Paris assim que for eleito para a Casa Branca pois, em seu entender, "as alterações climáticas são uma crise existencial da nossa era". O ex-vice-presidente de Obama defende uma economia 100% limpa e a meta de 0% de emissões até ao ano 2050.Em maio de 2018, Trump decidiu anunciar que os americanos saíam do acordo sobre o nuclear iraniano, que tinha sido assinado, três anos antes, entre Irão, EUA, Rússia, China e Reino Unido, França e Alemanha em conjunto com a UE. O acordo previa que Teerão deixasse de enriquecer urânio em troca do alívio de sanções. O presidente americano considerou, porém, que os iranianos não estavam a cumprir e prometeu que iria ele trabalhar num acordo que fosse melhor. A tensão aumentou. Trump não deixou de provocar os iranianos e, a 3 de janeiro de 2020, um drone dos EUA matou no aeroporto de Bagdad, no Iraque, o general Qassem Soleimani, chefe dos Guardas da Revolução, exército ideológico do Irão, fiel ao ayatollah Ali Khamenei.Os europeus, deixados a falar sozinhos com Teerão, conseguiram de alguma forma travar a fúria dos iranianos e evitar retaliações imediatas e demolidoras. Quanto a saber se Biden fará diferente, se voltará novamente ao acordo, é uma incógnita. Ao contrário do que acontece com o Acordo do Paris, em que o apoio dos democratas é unânime, no que concerne ao acordo com o Irão, algumas vozes têm pedido uma revisão do mesmo para introduzir medidas mais firmes. "Até quem defende o regresso ao acordo acredita que ele tem que ser trabalhado", afirmou o senador democrata Bob Menendez. Teerão já avisou, porém, que não vai renegociar. Javad Zarif, ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, disse que se os EUA quiserem voltar ao acordo sobre o nuclear têm que o fazer sem colocar condições. O tempo urge e Biden sabe que, se nada for feito, nas eleições de 2021 no Irão os reformistas podem perder para os ultraconservadores e aí a situação pode piorar ainda mais.O presidente republicano não tem hesitado em criticar os seus aliados da Aliança Atlântica e em manter a pressão para que os mesmos aumentem os seus gastos em Defesa. Além disso, em julho deste ano, a Administração Trump anunciou que vai retirar os 12 mil militares americanos que permanecem na Alemanha e recolocá-los noutros países europeus. Como a Polónia, por exemplo. "A Alemanha paga anualmente milhões aos russos por energia e nós que é temos que supostamente protegê-los da Rússia. O que é isto?", escreveu o líder americano, no Twitter. Efetivamente, Berlim e Moscovo estão envolvidos na construção do polémico gasoduto Nord Stream 2. O presidente que, além da OMS, do Acordo de Paris e do Acordo com o Irão, também retirou os EUA da UNESCO, defendeu "o patriotismo" face ao "globalismo" no discurso que, em 2018, fez na ONU – precisamente a casa do multilateralismo. Também classificou a NATO como "obsoleta" e o G7 como um clube "fora de prazo". Em agosto, na conferência sobre segurança de Aspen, John Bolton, falcão conservador da política externa americana que, até setembro de 2019, foi conselheiro de segurança nacional do presidente, afirmou: "Eu acho que a NATO está em risco num segundo mandato de Trump. Para dizer a verdade, acho que as pessoas na Europa não têm consciência disso"."O internacionalismo de Biden indica que ele agirá rapidamente para reconstruir as relações rompidas com muitos aliados, incluindo os da NATO", escreveu o historiador e cientista político Klaus W. Larres, no site de conteúdos de livre acesso The Conversation. Segundo diplomatas recentemente citados pela Reuters, a NATO prepara-se já para convidar Biden a participar numa cimeira em Bruxelas, em março de 2021, caso ele seja eleito para a Casa Branca, tomando posse em janeiro.O presidente sempre afirmou que o Brexit, saída do Reino Unido da UE, era "uma coisa maravilhosa" e que, uma vez consolidado o divórcio, o país de Sua Magestade poderia obter um "grande acordo comercial" com os EUA. Para poder contrabalançar uma eventual saída abrupta, numa altura em que se aproxima o fim do período de transição, a 31 de dezembro, Boris Johnson, primeiro-ministro britânico conservador e eurocético, bem precisa desse acordo com os americanos e, por conseguinte, que Trump seja reeleito. Este continuará certamente a servir o propósito de causar uma divisão (irreparável?) na Europa a partir do Brexit.Boris Johnson pode querer tirar o seu país da UE, mas também quer manter a special relashionship que sempre pautou as relações entre Reino Unido e EUA. Como vai fazer isso, se avançar para uma saída abrupta, sem um acordo selado com a UE, colocando em perigo os Acordos de Sexta-Feira Santa (assinados em 1998 entre a República da Irlanda e o Reino Unido para trazer paz à Irlanda do Norte)? Difícil dizer. "O Reino Unido deixará de ser o grande elo de ligação entre a UE e os EUA, como foi nas últimas décadas", sublinha Nicolas Burns, ex-vice-secretário de Estado de George W. Bush, citado pelo Guardian. E enumera Alemanha e Irlanda como os dois países com que, em alternativa, os democratas de Biden irão, definitivamente, estabelecer pontes.A pressão dos EUA para que os seus aliados não deixem a chinesa Huwaei entrar na sua rede 5G tem sido fortíssima. Trump alega que a Huwaei é um perigo para a segurança nacional. E começou a obter resultados. Em julho, Boris Johnson anunciou que, no Reino Unido, os operadores não poderão comprar componentes 5G da Huawei a partir do final deste ano e foram instruídos a remover todos os equipamentos existentes fabricados pela gigante chinês da rede 5G até 2027. Japão, Austrália, Eslováquia, Macedónia do Norte, Kosovo ou Bulgária também já se comprometeram a bloquear a Huwaei. Trump quer que a Nokia ou a Ericsson sejam alternativas, numa altura em que Apple, Samsug e Huwaei estão numa competição cerrada pelo primeiro lugar na venda de smartphones. Pequim nega as acusações de Trump e diz que os EUA, sentindo-se ameaçados, têm apenas como objetivo minar o crescimento tecnológico chinês. Também em Portugal o embaixador dos EUA deixou já avisos. "Se não tivermos parceiros confiáveis na rede de telecomunicações portuguesa, mudará a forma como interagimos com Portugal em termos de segurança e de Defesa", disse George Glass ao Expresso, em setembro. "É uma óbvia questão de princípio que, em Portugal, quem decide acerca dos seus destinos são os representantes escolhidos pelos portugueses - e só eles - no respeito pela Constituição e o direito por ela acolhido, como o direito internacional", respondeu prontamente o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.As tensões à volta das novas tecnologias entre EUA e China não irão desparecer da noite para o dia se Joe Biden vencer as eleições de 3 de novembro, consideram analistas ouvidos pela Bloomberg. "As coisas poderão ser menos voláteis, respeitando mais as regras, mas a tensão não vai desaparcer", disse Taimur Baig, economista chefe e diretor do DBS Group Research. Biden tem criticado a guerra comercial com a China, uma vez que ela, no final de contas, prejudica os consumidores e os negócios americanos. Porém, o democrata também enfatizou que é preciso ser-se duro com o país de Xi Jinping. Pelo menos pode esperar-se que a política da Administração Biden "não seja tão emocional e ridícula quando a de Trump", declarou, citado pela ABC News, Yu Wanli, professor de Relações Internacionais na Universidade de Língua e Cultura de Pequim.Um acordo comercial UE-EUA está à espera de melhores dias para ter luz verde. Não será fácil, se Trump for reeleito, prosseguindo com as suas guerras comerciais. Nos últimos anos a Administração e os diplomatas europeus têm andado envolvidos em guerras sobre tarifas aduaneiras e défice comercial. No ano passado, os países da UE exportaram 384 mil milhões de euros em bens para os EUA e importaram 232 mil milhões. O que dá um excedente comercial de 152 mil milhões a favor da UE. Em 2019 ainda, os EUA, com autorização da OMC, adotaram taxas aduaneiras sobre produtos europeus, de 10% na aeronáutica, de 25% na agricultura. Isto em retaliação pelas ajudas da União Europeia à fabricante francesa de aeronaves Airbus. Um ano depois, a UE, também autorizada pela OMC, ameaça aplicar tarifas retaliatórias de 3,4 mil milhões de euros contra os EUA caso os dois blocos não consigam chegar a acordo sobre as ajudas à aviação. A disputa comercial entre Washington e Bruxelas por causa de ajudas públicas à aviação americana (Boeing) e europeia (Airbus) já dura há vários anos e a OMC já declarou os dois como culpados. A ilustrar o desprezo de Trump pela UE, só em julho de 2018, dois anos após ser eleito, é que nomeou um novo embaixador dos EUA para Bruxelas.Os analistas não têm dúvidas de que, caso seja eleito, Biden irá apaziguar a tensão que existe nas relações comerciais – e não só - entre EUA e UE. E que irá tentar resolver tudo no quadro do multilateralismo, da OMC, tão desprezados por Trump. Porém, alertam, até que ponto terá condições e interesse em finalizar e assinar um acordo comercial mais amplo entre a UE e os EUA? 