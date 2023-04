Pelo menos um morto e 30 feridos em descarrilamento de comboio nos Países Baixos

O comboio descarrilou por volta das 03:25 (02:25 em Lisboa), depois de ter embatido em equipamentos de construção que estavam sobre a via, na localidade de Voorschoten, no troço que liga Leyde e Haia.

Pelo menos uma pessoa morreu esta segunda-feira e 30 ficaram feridas, incluindo 19 em estado grave, na sequência de um descarrilamento de um comboio entre Haia e Amesterdão, no sul dos Países Baixos, disseram os serviços de socorro.







"Uma pessoa morreu e pelo menos 30 ficaram feridas", acrescentaram."Os feridos graves foram levados para hospitais próximos", enquanto 11 pessoas receberam assistência em habitações na vizinhança, de acordo com o 'site' dos serviços de emergência.O comboio descarrilou por volta das 03:25 (02:25 em Lisboa), depois de ter embatido em equipamentos de construção que estavam sobre a via, na localidade de Voorschoten, no troço que liga Leyde e Haia, indicaram."A causa do acidente será alvo de um inquérito", referiram as autoridades.