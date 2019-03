O presidente russo, Vladimir Putin, oficializou, esta segunda-feira, a suspensão da participação do país no tratado de desarmamento nuclear (INF), que tinha sido assinado com os Estados Unidos durante a guerra fria e denunciado no início de fevereiro por Washington.

Segundo um decreto divulgado pelo Kremlin, e que entra em vigor após a assinatura de Putin, a participação de Moscovo é suspensa "até que os Estados Unidos cessem qualquer violação das suas obrigações nos termos do Tratado ou até à cessação da sua validade".