Colômbia descriminaliza aborto até às 24 semanas

A Colômbia tornou-se o último país a descriminalizar o aborto, desde que realizado até às 24 semanas de gestação. A decisão do Tribunal Constitucional do país foi divulgada esta segunda-feira, 21, sendo que cinco dos nove juízes votaram a favor.



Até agora, realizar uma interrupção voluntária da gravidez era punido com 16 a 54 meses de prisão.



Muitos apoiantes da despenalização comemoraram esta decisão à porta do tribunal, mas alguns ainda não estão completamente satisfeitos e esperam chegar à legalização total. Isto porque esta mudança não significa que o aborto seja retirado do Código Penal e continua a ser punido como crime se for realizado depois do prazo estabelecido.