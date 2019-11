Espanha investiga ingerência russa no processo independentista da Catalunha

A Justiça espanhola está a investigar a alegada ingerência dos serviços de informações russos no processo independentista da Catalunha . Em causa está a presença de um destacado agente do GRU em Barcelona nas vésperas do referendo ilegal sobre a independência de 2017, avançou na quinta-feira o El País.De acordo com aquele jornal espanhol, Sergey Fedotov, membro da famigerada ‘Unidade 29155’ do GRU, os serviços de espionagem militar russos, chegou à capital catalã a 29 de setembro de 2017, três dias antes do referendo, e só regressou a Moscovo no dia 9 de outubro. Já tinha estado cerca de um ano antes em Barcelona, desconhecendo-se as suas ações ou quem falou nas duas ocasiões.As autoridades espanholas detetaram na altura fortes manifestações de apoio à independência da Catalunha em várias contas das redes sociais vinculadas com os serviços de informações russos. Um ex-assessor do ex-líder catalão Carles Puigdemont , Víctor Terradellas, chegou a ser investigado por supostas ligações a Moscovo.A ‘Unidade 29155’ do GRU é acusada de estar por detrás de várias manobras de desestabilização na Europa, incluindo a tentativa de golpe de Estado em Montenegro em 2016 e a tentativa de envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal no Reino Unido, em 2018. O GRU terá ainda estado por detrás das tentativas de manipulação do referendo do Brexit e das eleições presidenciais norte-americanas.