ePaper ou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Às 17h do dia 19 de dezembro de 1999, faz hoje 20 anos, ouviu-se o hino português no Palácio da Praia Grande, em Macau , ondefuncionava a sede do governo que agora se despedia. O governador, Vasco Rocha Vieira, tinha olhado com insistência, nos dias anteriores, da janela do seu gabinete, para os ensaios da cerimónia que agora decorria no pátio e onde teria de desempenhar um papel ritual importante: pegar na bandeira nacional, que devia terminar a descida no preciso momento das últimas notas do hino.Ver os ensaios ajudou-o a coreografar o que fazer: pegou no pano dobrado e encostou-o do lado esquerdo do peito, com os castelos para cima – até nisso tinha pensado. A imagem tornou-se o símbolo de um processo com 12 anos que agora se fechava. Havia milhares de macaenses na rua, gente emocionada entre os muitos convidados. Era uma despedida. "O império acabou ali", recorda o embaixador António Martins da Cruz, que esteve presente naquele momento.