03 de janeiro de 2026 às 17:17

Protestos em Teerão e Qazvin acaba em confrontos entre a polícia e manifestantes

Líder supremo do Irão deu luz verde às forças de segurança para reprimirem agressivamente as manifestações que têm abalado o país.

