Mulher de 37 anos baleada por agentes do ICE em Minneapolis. O que se sabe

Departamento de Segurança Interna dos EUA diz que a mulher tentou atropelar os agentes do ICE, mas a informação é desmentida pelo presidente da Câmara de Minneapolis.

Uma mulher, de 37 anos, foi esta quarta-feira baleada na cabeça por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) em Minneapolis, enquanto conduzia.

Segundo o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, a mulher estava a bloquear a via da Avenida Portland e quando foi abordada por um agente do ICE "tentou fugir a conduzir". Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna, garantiu, no entanto, que ela "transformou o seu veículo numa arma", e tentou atropelar a polícia. Foi então que o agente decidiu abater a mulher em questão: "Disparou tiros em legítima defesa", justificou o departamento.

O mesmo argumento foi apresentado pela secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, que garantiu que os agentes estavam a realizar uma "operação de fiscalização" na cidade quando os seus veículos ficaram presos na neve e foram atacados por essa mulher. "Eles estavam a tentar empurrar o veículo para fora da via quando uma mulher os atacou. Tentou atropelá-los", disse ao defender que as ações da mulher constituem crimes de "terrorismo".

Neste cenário terão sido disparados dois tiros, segundo O'Hara, tendo o carro embatido posteriormente na lateral da estrada. A mulher ainda foi transportada para o hospital mas acabou por ser declarada morta.

A investigação foi agora entregue ao FBI e ao Departamento de Investigação Criminal de Minnesota. O'Hara disse ainda que as autoridades já previam "um incidente como este" e que é provável que depois deste tiroteio haja uma escalada da violência.

Face ao cenário de caos que se verificou, a senadora e democrata de Minneapolis, Tina Smith, pediu através da rede social X que os agentes do ICE abandonem a cidade "para a segurança de todos". O mesmo foi solicitado pelo presidente da Câmara, Jacob Frey, que garantiu que o indivíduo em questão não tentou atropelar ninguém. "Eles estão a destruir famílias e a semear o caos nas nossas ruas", disse.

A Casa Branca entretanto já reagiu às declarações de Frey e considerou que "esse canalha deveria ter vergonha de si mesmo".