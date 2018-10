São milhares de milhões de euros. Futebolista português defende que acusações de violação são fabricadas.

Cristiano Ronaldo pode perder cerca de 2.050 milhões de euros com as acusações de violação que lhe foram feitas por Kathryn Mayorga. O jogador português está associado a 18 marcas.



Segundo o jornal espanhol ABC, o mais valioso é o contrato vitalício que Cristiano Ronaldo assinou com a Nike, no valor de 870 milhões de euros.





Também tem acordos com a Herbalife, Tag Heuer ou American Tourister. A este valor, acrescem 783 milhões gerados pelas publicações de Ronaldo nas redes sociais.Cada publicação patrocinada que Ronaldo faz nas redes sociais vale 1,3 milhões de euros para a marca, e 641 mil euros para o futebolista. Ao todo, os patrocinadores conseguem 400 milhões de euros com Ronaldo, por ano.Ao juntar todos estes valores, chega-se aos 2.050 milhões de euros gerados por Ronaldo. Por ano, o jogador português recebe ainda 31 milhões de euros da Juventus. Com os patrocínios, o valor chega aos 100 milhões anuais.