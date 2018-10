Um ano depois das acusações contra Weinstein, o que mudou?

Faz hoje, 5 de Outubro, precisamente um ano desde a publicação da investigação do The New York Times que haveria de mudar Hollywood. Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades foi a reportagem do diário norte-americano que desatou "o nó" de acusações de abuso e assédio sexuais ao influente produtor Harvey Weinstein (detentor da empresa com o seu nome) e uma das figuras mais influentes da indústria cinematográfica. Destapou, assim, alguns dos mais obscuros segredos ligados ao assédio e abusos sexuais, mas também à violência, à desigualdade e às disparidades salariais de género.

Ao longo deste último ano, duvidou-se que Hollywood voltasse a ser a mesma. E não foi. Primeiro, emergiram vozes corajosas como as das atrizes Ashley Judd, Lucia Evans, Rose McGowan, Salma Hayek, Lea Seydoux ou Gwyneth Paltrow; depois surgiram declarações (mais tardias, mas igualmente emocionadas, algumas difíceis de acreditar) de nomes como Meryl Streep, Natalie Portman ou Cate Blanchett. Por fim, as acusações multiplicaram-se de dia para dia, nesse mês mais intensamente e depois ao longo deste ano, contra Weinstein e não só. Louis C.K., Kevin Spacey, Chris Hardwick, Morgan Freeman, Ben Affleck, Junot Díaz, Patrick Demarchelier ou Terry Richardson são apenas algumas das 141 personalidades que a revista TIME reúne no artigo Here Are All the Public Figures Who’ve Been Accused of Sexual Misconduct After Harvey Weinstein, que reúne todas as acusações dos envolvidos neste enredo grotesco. Acusações que se estendem por mais de 130 anos e que abrangem várias áreas.

A pergunta que se impõe, hoje, é: fez-se justiça? Onde está Weinstein? Levantaram-se vozes, juntaram-se forças e fundaram-se movimentos como o Time’s Up e o #MeToo, apoiou-se a causa. Perdeu-se o medo e a vergonha e o tópico inundou a comunicação social e as associações de apoio às vítimas. Bill Cosby foi preso. Voltou-se a falar em Woody Allen e em Roman Polanski, já "casos adormecidos". Afastaram-se actores de séries que protagonizavam, como Kevin Spacey, ator principal de House of Cards. Weinstein foi automaticamente excluído para sempre da Academia dos Óscares. E Emmanuel Macron, Presidente francês, retirou a Menção de Honra que Harvey Weinstein recebeu em 2012 pela mão do ex-Presidente Nicolas Sarkozy.