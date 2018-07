O juiz decidiu em libertá-lo sob fiança, após Ben Brafman argumentar que não há provas de que Weinstein fugisse de julgamento.

O produtor de cinema Harvey Weinstein declarou-se inocente esta segunda-feira, num tribunal em Manhattan, Nova Iorque, da acusação de que teria agredido sexualmente uma mulher em 2006.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Movie mogul Weinstein pleads not guilty to sex assault charges <a href="https://t.co/lWT2d66gSr">https://t.co/lWT2d66gSr</a></p>— Reuters Top News (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/1016320089631744000?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de julho de 2018</a></blockquote>

Este crime que é imputado a Weinstein, o de "agressão sexual predatória", tem uma pena que pode ir dos 10 anos de prisão à prisão perpétua.



"Esta acusação é o resultado da extraordinária coragem exibida pelos sobreviventes que se apresentaram. A nossa investigação continua", afirmou o procurador distrital de Manhattan, Cyrus Vance, citado pelo Guardian, no início de Julho.



Agora, esta segunda-feira, Harvey Weinstein declarou-se inocente deste crime num tribunal de Manhattan. O juiz decidiu em libertá-lo sob fiança, após Ben Brafman argumentar que não há provas de que Weinstein fugisse de julgamento.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: A judge releases Harvey Weinstein on bail amid sex crime accusations by 3rd woman; his lawyer expects more charges.</p>— The Associated Press (@AP) <a href="https://twitter.com/AP/status/1016321179001516032?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de julho de 2018</a></blockquote>

As primeiras suspeitas de agressões sexuais e violações contra o produtor de 66 anos surgiram em Outubro de 2017. No total, mais de uma centena de mulheres testemunhou que o produtor de Hollywood tinha abusado sexualmente delas, um escândalo que desencadeou a campanha #Time'sUp, que levou à queda de centenas de homens em lugares de poder de numerosos sectores.