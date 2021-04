Príncipe saudita pressionou Boris Johnson a intervir na compra do Newcastle

Mohammed bin Salman teve um reunião extraordinária com o primeiro-ministro britânico em junho do ano passado, pedindo-lhe para "corrigir e reconsiderar" uma decisão "errada" da Premier League de bloquear a compra do clube inglês por parte de um consórcio saudita. Boris cedeu à pressão, mas negócio acabou por cair.

Quando a Premier League, a principal liga inglesa de futebol, decidiu bloquear a compra do Newcastle por parte de um consórcio da Arábia Saudita, o PCP Capital Partners, em junho, do ano passado, o príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman, tentou reverter a decisão pelas suas próprias mãos.







Boris Johnson - Mohammed bin Salman Reuters

no início das negociações que não iria interferir e o problema era da Premier League, terá cedido ao pedido pessoal de Mohammed bin Salman, mas a proposta acabou por cair, em julho, depois do grupo ter rejeitado a oferta da Premier League de um concurso independente para decidir quem seria o dono do clube.



Segundo o Daily Mail , o príncipe saudita teve uma reunião extraordinária com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a 27 de junho do ano passado, pedindo-lhe para "corrigir e reconsiderar" uma decisão "errada" da Premier League e avisando que as relações entre Arábia Saudita e britânicos ficariam em mau estado a não ser que a compra de 300 milhões de libras (345 milhões de euros) do clube fosse aprovada."Esperamos que a Premier Legue reconsidere e corrija a sua conclusão errada", foi a mensagem de bin Salman para Boris, segundo o jornal britânico.O chefe de Governo do Reino Unido, que garantiu

O consórcio, que incluía o fundo soberano da Arábia Saudita (PIF), a PCP Capital Partners e a Reuben Brothers, disse no ano passado que já não tinha interesse no negócio, consistentemente adiado pelos proprietários e diretores da Premier League, culpando a duração da avaliação do clube pela retirada do negócio.



Mas, antes disso, Boris Johnson fez um pedido ao seu assessor e especialista no Médio Oriente, Lord Eddie Lister, para que este levasse em consideração a reclamação do príncipe saudita.



À Reuters, fonte do governo britânico rejeitou envolvimento no negócio da aquisição saudita do Newcastle: "Embora recebamos bem o investimento estrangeiro, este foi um assunto comercial para as partes envolvidas e o governo não esteve envolvido em nenhum momento nas negociações de aquisição do Newcastle United."