EUA suspendem vacina da Johnson & Johnson durante pelo menos uma semana

Depois das autoridades de saúde dos EUA terem recomendado a suspensão da administração da vacina da Johnson & Johnson, devido à formação de raros coágulos no sangue, o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano determinou esta quarta-feira que a pausa continuará durante uma semana a 10 dias, justificando que é necessário mais tempo para estabelecer uma ligação entre a vacina e estes eventos tromboembólicos.







Johnson & Johnson Reuters

O painel de peritos da CDC decidiu adiar um voto sobre a melhor forma de utilizar a vacina da J&J depois de especialistas do regulador do medicamento norte-americano, a Food and Drug Administration (FDA) terem dito que os avisos podiam ajudar a mitigar o risco deste tipo de casos.

Em análise estão seis casos reportados de coágulos sanguíneos no cérebro em mulheres vacinadas com doses da J&J, todas com idades entre os 18 e 48 anos. Uma das vítimas morreu e três permanecem hospitalizadas. Ao todo, os EUA já administraram mais de 7 milhões de doses desta vacina de dose única.



Na terça-feira, as autoridades de saúde recomendaram a suspensão da vacina e a própria Johnson & Johnson decidiu atrasar proativamente a entrega de vacinas na Europa, cuja entrega estava prevista para esta semana, até serem conhecidos mais dados.