O mais jovem acusado de blasfémia no Paquistão tem oito anos

Um rapaz de 8 anos tornou-se a pessoa mais jovem do Paquistão a ser acusada de blasfémia. O menino, hindu, foi acusado de ter urinado de forma intencional numa madrassa (escola muçulmana, onde são guardados livros sagrados).



Depois de uma semana preso, está agora à guarda da polícia para sua proteção. A sua família também deixou o distrito, Rahim Yar Khan, em Punjab, com medo de represálias, depois de uma multidão em fúria ter incendiado um templo hindu.



O ataque terá acontecido na sequência do rapaz ter saído em liberdade condicional. Os militares foram destacados para esta região de maioria muçulmana, para pôr fim a novas revoltas populares. E, no sábado, foram detidas já 20 pessoas por ligações ao ataque ao templo.