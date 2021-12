'Ela parecia ser tudo o que eu queria ser', diz testemunha no julgamento de Ghislaine Maxwell

"Ela parecia ser tudo o que eu queria ser". Foi assim que Kate (nome fictício) descreveu a socialite Ghislaine Maxwell no julgamento desta última. Maxwell, ex-companheira do milionário Jeffrey Epstein, é acusada de vários crimes, entre eles seis de tráfico humano. Kate é uma testemunha ouvida na última sessão do julgamento que arrancou na semana passada.



Segundo a agência Reuters, Kate, agora com 44 anos, terá conhecido Ghislane Maxwell aos 17, segundo noticia a Reuters, que mais tarde a conduziu a Jeffrey Epstein. O milionário foi acusado de tráfico e abuso sexuais, mas morreu antes de ser julgado.



Segundo o acórdão, Kate disse ao tribunal que tinha dificuldade em fazer amigos depois de se mudar de França para a Grã-Bretanha, esclarecendo que conheceu Maxwell em 1994, num chá em casa desta, sob pretexto de a britânica a ajudar na sua carreira musical. "Saí de lá a sentir-me feliz, como se alguém quisesse ser minha amiga", disse a testemunha. Terá sido aí que Ghislaine se ofereceu para a apresentar ao namorado de 35 anos, Epstein, "um filantropo".