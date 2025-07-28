Estabelecimentos reduzem horário ou encerram temporariamente em Luanda devido a pilhagens

Os eventos hoje registados em Luanda coincidiram com a greve de operadores de táxis e as manifestações contra o aumento do custo de vida programadas para hoje, terça e quarta-feira na capital angolana.

A Associação das Empresas do Comércio e da Distribuição Moderna de Angola (Ecodima) manifestou esta segunda-feira "profunda preocupação" com os episódios de vandalismo, pilhagem e perturbação da ordem pública" em Luanda e anunciou o encerramento mais cedo dos estabelecimentos comerciais.



AMPE ROGERIO/LUSA

Em comunicado, a Ecodima, que congrega os principais operadores formais do setor do comércio e distribuição no país, frisou que os incidentes causam "perturbações no funcionamento do setor, com impacto direto sobre a integridade das cadeias de abastecimento, a segurança dos colaboradores, e a preservação do património empresarial".

Para assegurar a "salvaguarda de pessoas e bens", a Ecodima anunciou que vai encerrar temporariamente os estabelecimentos comerciais às 17:00 para "garantir a mobilidade e segurança dos colaboradores que operam no setor do comércio".

Vários estabelecimentos bancários e comerciais foram emitindo, ao longo do dia, alertas dando conta do encerramento de balcões e estabelecimentos até quarta-feira.

No seu comunicado, a Ecodima salienta que foram "registados ataques e vandalismo a diversos estabelecimentos comerciais e centros de distribuição, colocando em risco não apenas investimentos privados, mas também o regular fornecimento de bens essenciais à população".

A Ecodima recorda que o setor que representa "é um dos principais pilares da economia formal, sendo responsável por milhares de postos de trabalho diretos e indiretos, pela maior parte da arrecadação fiscal não petrolífero e pela distribuição regular de bens de primeira necessidade a nível nacional".

"Qualquer perturbação severa ao seu normal funcionamento compromete, não apenas o bem-estar imediato da população, mas também a estabilidade fiscal, social e económica do país, assim como o normal abastecimento e reposição de ‘stocks’", adianta.

Nesse sentido, a Ecodima apela à população a não atacar os bens privados e estabelecimentos comerciais, que destaca serem o "garante de postos de trabalho e de subsistência de milhares de famílias", e que sendo vandalizados "compromete a continua manutenção dos postos de trabalhos" relacionados.

Também hoje, em comunicado lido na televisão, o Ministério do Interior angolano classificou como "ações criminosas" os eventos ocorridos em Luanda "desde as primeiras horas" de hoje, considerando que "representam um ataque ao Estado democrático e de direito".

"Essas ações criminosas que atentam contra a estabilidade pública representam um ataque ao Estado democrático e de direito e ao bem-estar dos cidadãos", salienta-se num comunicado lido na televisão nacional.