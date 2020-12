Presidente do Conselho Europeu em quarentena por ter estado com Macron

Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, também ficará de quarentena como precaução contra a covid-19, depois de ter estado com o presidente francês Emmanuel Macron.Macron e Michel encontraram-se na segunda-feira, o mesmo dia em que o presidente francês esteve com Pedro Sánchez. Macron testou positivo à covid-19 esta quinta-feira, após sentir sintomas."Michel foi informado pelas autoridades francesas que não é considerado um contacto próximo. É testado regularmente e testou negativo na terça-feira. No entanto, por precaução, ficará de quarentena", indicou um porta-voz citado pela Reuters.António Costa esteve com Emmanuel Macron esta quarta-feira. Será testado hoje mas ainda não é claro se cumprirá a quarentena.