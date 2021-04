Presidente do Chade morre durante visita às tropas. Causa da morte é desconhecida

Idriss Deby, o presidente do Chade, morreu enquanto visitava tropas na linha da frente de uma batalha contra rebeldes sediados no norte do país, revelou um porta-voz do exército. A morte ocorre um dia depois de Deby ter sido dado como vencedor das eleições presidenciais.







REUTERS/Claire Soares

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tinha 68 anos e subiu ao poder em 1990, sendo um dos líderes africanos há mais tempo no cargo.Fonte da sua campanha indicou esta segunda-feira, 19, que Deby se ia juntar às tropas que combatiam o que ele chamou de terroristas, depois de os rebeldes que estavam além da fronteira a norte do Chade, na Líbia, avançarem centenas de quilómetros em direção a N'Djamena, capital do Chade.Segundo a Reuters, ainda não é claro o que causou a morte do presidente do Chade.Azem Bermendao Agouna, porta-voz do exército, anunciou a morte na televisão estatal, rodeado por um grupo de soldados a que se referiu como o Conselho Nacional de Transição. "Lançamos um apelo ao diálogo e paz a todos os chadianos no país e no estrangeir para continuar a construir o Chade juntos", afirmou. "O Conselho Nacional de Transição assegura ao povo chadiano que todas as medidas foram aplicadas para garantir a paz, segurança e ordem republicana."Os países ocidentais têm visto Deby como um aliado na luta contra grupos extremistas islâmicos, como o Boko Haram ou grupos ligados à Al-Qaeda e Estado Islâmico. Deby também enfrentava o descontentamento público com a sua gestão da riqueza vinda do petróleo do Chade e com a repressão sobre opositores.Com a vitória nas eleições, tinha chegado ao seu sexto mandato, mas a votação ocorrida a 11 de abril foi alvo de boicote pelos líderes da oposição.