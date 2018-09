O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, admitiu pela primeira vez "execuções extrajudiciais" durante seu mandato, num país que vive uma campanha antidrogas sangrenta e onde mais de 4.800 suspeitos de consumo e tráfico de estupefacientes foram mortos.

"O meu único pecado são as execuções extrajudiciais", disse o presidente na quinta-feira durante um discurso no Palácio Malacanan, de acordo com um comunicado enviado pelo gabinete presidencial.

As declarações do chefe de estado filipino podem ser usadas no Tribunal Penal Internacional, que está a analisar duas denúncias apresentadas contra Duterte.