Indonésia: Ilha de Sulawesi atingida por sismo de 7,7 de magnitude

Serviço

Geológico dos

Estados Unidos, o sismo atingiu os 7,7 de magnitude na escala Richter, levando a que fossem emitidos alertas de tsunami.

Em 2004, um sismo na costa norte da ilha indonésia de Sumatra originou um tsunami que provocou pelo menos 280.000 mortos em 12 países banhados pelo Índico, a maioria na Indonésia.

A ilha de Sulawesi, na Indonésia, foi atingida por um forte terramoto esta sexta-feira. Segundo oSegundo as autoridades, um terremoto anterior destruiu algumas casas, matando uma pessoa e ferindo pelo menos 10.Em Julho e Agosto, uma série de terremotos matou quase 500 pessoas na ilha de Lombok, também na Indonésia, país que fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico.