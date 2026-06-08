Pelo menos 32 pessoas morreram num sismo de magnitude 7,8 que atingiu o sul do país esta segunda-feira.

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O Presidente da República, António José Seguro, manifestou-se esta segunda-feira solidário e enviou condolências às famílias das vítimas do sismo que atingiu o sul das Filipinas e ao seu homólogo filipino, desejando rápida recuperação dos feridos.



Presidente da República envia condolências à família das vítimas de sismo nas Filipinas TIAGO PETINGA/LUSA

"O Presidente António José Seguro dirige uma palavra de solidariedade e apresenta as suas sentidas condolências, em seu nome e no do povo português, ao Presidente e ao povo das Filipinas e à família das vítimas do forte sismo que atingiu hoje o Sul do país", escreveu António José Seguro numa nota publicada na página oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado "deseja rápida recuperação a todas as pessoas feridas e afetadas também pelos danos materiais causados".

Leia Também Sismo de magnitude 7,8 nas Filipinas fez pelo menos 32 mortos e provocou um tsunami

Mais de 12 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 7,8, no sul das Filipinas, de acordo com um novo balanço das autoridades.

Um balanço anterior da polícia dava conta de um morto e de quatro feridos, além do desabamento de vários edifícios no arquipélago.

A carregar o vídeo ... O momento em que sismo de magnitude 7.8 atinge o sul das Filipinas

O sismo teve o epicentro no mar, a cerca de 13 quilómetros a sudoeste de General Santos, uma cidade com mais de 700 mil habitantes, na ilha de Mindanau, um centro de processamento de atum e de outras atividades comerciais na região de Mindanau, no sul do arquipélago.

O sismo provocou um tsunami com ondas de um metro de altura nas zonas costeiras próximas.