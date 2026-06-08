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08 de junho de 2026 às 11:24

Sismo de magnitude 7.8 atinge as Filipinas e deixa rasto de destruição

As autoridades filipinas continuam a avaliar os estragos provocados pelo sismo de magnitude 7.8 que atingiu o sul do país. Pelo menos 19 pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas e vários edifícios e infraestruturas sofreram danos significativos.

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