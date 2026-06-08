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08 de junho de 2026 às 12:19

O momento em que sismo de magnitude 7.8 atinge o sul das Filipinas

Câmaras de vigilância e vídeos partilhados nas redes sociais captaram o momento em que um sismo de magnitude 7.8 atingiu o sul das Filipinas, provocando pelo menos 19 mortes e mais de 200 feridos. As imagens mostram pessoas a fugir, um edifício a colapsar e alunos a abandonar uma escola em pânico durante o abalo.

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