Irão: Teerão suspende todos os voos após troca de ataques com Israel

A Companhia de Aeroportos e Navegação Aérea do Irão pediu aos cidadãos para não se deslocarem aos aeroportos até ao anúncio da retoma dos voos.

O Irão suspendeu esta segunda-feira todos os voos no país até nova ordem, na sequência da intensificação de ataques com Israel.



AP Photo/Vahid Salemi

"Todos os voos nos aeroportos de todo o país foram cancelados até nova ordem", informou a Companhia de Aeroportos e Navegação Aérea do Irão num comunicado divulgado pela agência IRNA.

A entidade pediu aos cidadãos para não se deslocarem aos aeroportos até ao anúncio da retoma dos voos.

A Organização de Aviação Civil do Irão anunciou no domingo à noite o encerramento do espaço aéreo na região ocidental do país por motivos de "segurança" e hoje a suspensão dos voos no aeroporto de Mehrabad, na capital, que agora se estendeu ao resto do país.

Neste contexto, a companhia aérea húngara Wizz Air suspendeu os voos para Israel entre hoje e terça-feira, indicando que tenciona retomar a operação na quarta-feira, 10 de junho, dependendo da evolução da situação bélica na região.

Também as companhias aéreas turcas Pegasus Airlines e AJet cancelaram ligações para Amã (Jordânia) e Bagdade (Iraque), por razões de segurança.

Desde da escalada do conflito no Médio Oriente, em fevereiro, várias companhias aéreas internacionais suspenderem ou desviaram operações na região, devido aos riscos de segurança e ao encerramento temporário de vários espaços aéreos.

O encerramento aeroportuário surge depois do exército iraniano ter anunciado o fim das operações militares contra Israel, embora tenha avisado que, se o estado judeu retomar os ataques contra o Líbano, levará a cabo "ações muito mais severas e contundentes do que as realizadas até agora".

O Irão lançou no domingo à noite vários mísseis contra Israel em retaliação aos ataques do estado judeu contra o Líbano, e Israel respondeu com ataques contra vários pontos da República Islâmica, entre eles Teerão, que retaliou com novos ataques.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou hoje ao Irão e a Israel para cessarem os disparos "imediatamente", depois de Teerão ter lançado ataques com mísseis contra território israelita, que respondeu contra alvos iranianos.

Trump tentou, no domingo, sem sucesso, acalmar a intenção do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de contra-atacar o Irão, para evitar que isso prejudicasse as negociações de Washington com Teerão para pôr fim à guerra.