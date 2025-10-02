Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de outubro de 2025 às 22:52

Flotilha para Gaza: o que está em causa após a interceção por Israel?

As autoridades israelitas detiveram dezenas de ativistas que integravam a Global Sumud Flotilla, o maior grupo até agora a tentar furar o bloqueio marítimo de Gaza. A jornalista da AP Sam Mednick explica como se desenrolou a operação e o que significa para a entrega de ajuda humanitária na região.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.