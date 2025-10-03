Sábado – Pense por si

03 de outubro de 2025 às 15:26

O momento em que o último barco da flotilha para Gaza é travado por militares israelitas

As forças israelitas intercetaram, esta sexta-feira, o último barco da flotilha humanitária que tentava romper o bloqueio marítimo de Israel à Faixa de Gaza. No dia anterior, todos os outros barcos da flotilha tinham sido intercetados e os ativistas detidos.

