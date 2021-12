Fátima Roque e os anos da UNITA: “Não quiseram matar-me”

Branca, académica reconhecida e muito rica, conheceu a Jamba e teve a confiança de Jonas Savimbi. E escreveu agora as memórias dos tempos em que a então maoísta Fati se tornou guerrilheira da UNITA, arriscou e teve a vida por um fio. Acabou expulsa e nunca quis ver a imagem final do corpo do “Mais Velho”.

No princípio foi Mao: conta Fátima Roque que deu com os escritos do Grande Timoneiro quando despertou para a política, na Luan- da de meados da década de 60, depois de a guerra ter rebentado, em 1961, com a revolta e massacres da Baixa de Kassanje e a sublevação de Luanda inspirada pelo cónego Manuel das Neves.



O interesse por Jonas Savimbi, que em 1966 fundara a UNITA depois de romper com a FNLA de Holden Roberto, firmou-se em paralelo com o fascínio pela Grande Revolução Cultural Proletária.



Nas memórias conta como tudo correu muito depressa para a filha de uma modista e de um motorista transmontanos, radicados em Angola há três décadas.