Português de 21 anos preso por suspeita de fundar e liderar mercado de cibercrime

Um português de 21 anos, identificado como Diogo Santos Coelho, foi detido em janeiro no Reino Unido por suspeita de liderar o mercado digital de cibercrimes RaidForums, revelou hoje o FBI.







Foram detidas duas outras pessoas suspeitas de serem cúmplices do português, incluindo outro jovem de 21 anos não identificado, em Croyden, no sul de Londres.As detenções são o resultado do esforço conjunto das autoridades americanas - além do FBI, o Departamento de Justiça e os Serviços Secretos - e de diversas forças policiais europeias.Entre elas, estão a Task Force de Cibercrime da Europol, a Agência Nacional de Crime do Reino Unido, as polícias nacionais da Roménia e da Suécia e a Polícia Judiciária Portuguesa, numa investigação sob o nome de código Operação "Tourniquet".As autoridades americanas apreenderam três domínios do RaidForums, que operava na rede aberta de internet em vez da darkweb, e servia como plataforma de compra e venda de bases de dados hackeadas.A operação foi descrito pelo FBI como uma plataforma de "venda de centenas de bases de dados de informação roubada, contendo mais de 10 mil milhões de registos únicos".