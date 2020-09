ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de setembro de 2020.

Como é que o desaparecimento de 68 milhões de euros do Banco Central do Bangladesh (BCB) a 4 de fevereiro está relacionado com uma falha numa impressora HP LaserJet 400 desta entidade financeira na véspera? Ambos os incidentes se deveram ao mesmo ataque informático por um grupo de hackers norte-coreanos, conhecido como Lazarus – e que trabalham sob as ordens do regime de Kim Jong-un, disseram fontes militares norte-americanas e israelitas ao The New York Times.Os piratas informáticos acederam a contas especiais deste banco na plataforma SWIFT (sistema de rede global que regista transferências financeiras entre instituições financeiras), manipularam o registo de transação e desviaram milhões para contas geridas por norte-coreanos. Quatro transferências, no valor dos tais 68 milhões, foram efetuadas com êxito. Mas a operação tinha tentado tirar mais de 720 milhões de euros – só que o banco central norte-americano, no qual reside grande parte das contas do BCB, parou a tempo a maioria das transações, entre elas uma transferência de 20 milhões para a estranha "Fandação Shalika" no Sri Lanka (os hackers queriam escrever "Fundação").O grupo Lazarus tem conseguido desviar fundos de bancos da Polónia ao Bangladesh, entrar em entidades da Defesa israelita ou invadir os computadores de multinacionais nos Estados Unidos, como a Sony (a quem roubou, em 2014, milhares de emails dos executivos e destruiu mais de dois terços dos servidores). Na última década, várias investigações concluíram que o regime de Pyongyang está a lucrar com o cibercrime e está por trás deste grupo.