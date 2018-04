Autoridades francesas investigam há meses uma empresa romena que transporta droga de Marrocos até França.

Dois portugueses foram detidos esta madrugada em França, enquanto transportavam 1,5 toneladas de canábis. Segundo o site France Info, a detenção aconteceu junto a Châteauroux. Um dos condutores embateu de propósito com o seu carro contra a viatura da polícia.



Os dois homens estavam divididos em duas viaturas: uma carrinha de caixa aberta e um camião. Foi neste último que a droga foi descoberta, por debaixo de um carregamento de madeira. Os homens foram detidos e podem ficar sob custódia policial durante os próximos quatro dias. O condutor que embateu contra o carro da polícia é ainda acusado de conduta violenta contra agentes da autoridade.



Nenhum dos portugueses tinha armas. Ninguém ficou ferido.



As autoridades francesas desconfiam que os homens estejam ligados a uma empresa romena investigada há vários meses, por organizar o transporte de droga entre Marrocos e França, via Espanha. Na noite de 12 para 13 de Abril, duas pessoas de nacionalidade romena foram detidas com 2,2 toneladas de canábis. Tinham o mesmo tipo de viaturas que os portugueses detidos.