Portugal pronto a enviar tanques Leopard para a Ucrânia, diz Zelensky

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou esta quinta-feira que Portugal está entre os países que querem enviar tanques Leopard à Ucrânia. As declarações surgem na véspera de uma reunião entre os aliados ocidentais na base aérea sob domínio norte-americano de Ramstein, na Alemanha.







Ao Observador, fonte do Ministério da Defesa indicou que a decisão será tomada amanhã, quando "todos os temas serão discutidos". Os aliados "vão debater os próximos passos no apoio às autoridades ucranianas".A Ucrânia pediu à Alemanha que autorizasse o envio de tanques Leopard. "O novo povo está a morrer todos os dias", apelou Volodymyr Zelensky numa declaração ao canal alemão ARD. "Se têm tanques Leopard, dêem-no-los." O país precisa deles para se defender, reconquistar áreas ocupadas, e não planeia atacar a Rússia, garantiu Zelensky.Contudo, a Alemanha teme que enviar os tanques possa provocar a Rússia.Zelensky mencionou Portugal durante uma conferência de imprensa em que também esteve presente o presidente do Conselho Europeu Charles Michel. "Muitos países querem dar-nos tanques. Eles estão motivados e apoiam-nos. Mas estão à espera de um documento correspondente daqueles estados que têm o direito de concedê-lo. A Polónia está pronta e, para ser honesto, Finlândia, Portugal, Espanha, e muitos outros países estão prontos para fornecer-nos um pequeno número de tanques entre os que têm ao serviço. Estamos todos à espera do consentimento do país que detém os direitos de certas licenças relevantes", afirmou o presidente ucraniano.