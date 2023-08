Por que está calada Melania Trump?

Luana Augusto com Leonor Riso

Desde que Melania Trump deixou a Casa Branca, que a antiga primeira-dama se encontra praticamente enclausurada, passando o tempo entre as suas três luxuosas mansões. Onde ela não tem aparecido é nas luzes da ribalta, seja para acompanhar o marido em eventos da campanha, seja ao lado dele em tribunal.







Sabe-se que além de ir ao cabeleireiro e de ter consultas com o seu amigo estilista de longa data, Hervé Pierre, janta às sextas-feiras em público com o seu marido. Mas a sua atenção parece estar unicamente virada para o filho, neste momento à procura de faculdade, e os seus pais.

Até ao momento, Melania ainda não compareceu em nenhum evento da candidatura às presidenciais do marido. Embora diga apoiar Donald Trump, desde novembro que tem recusado os pedidos para se juntar a ele. Onde também não tem sido vista é em tribunal, apesar de garantir que o apoia nos vários processos que enfrenta.

"O meu marido alcançou um tremendo sucesso no seu primeiro governo e pode-nos levar à grandeza e à prosperidade mais uma vez. Ele tem o meu apoio. Esperamos restaurar a esperança para o futuro e liderar a América com amor e força", contou à Fox News.

Stephanie Grisham, a ex-assessora de Melania Trump, disse na passada quinta-feira que não estava surpreendida por a antiga primeira-dama ter permanecido em silêncio, enquanto o seu marido se defendia das acusações."Ela esta a dizer na sua cabeça, este é um problema dele, ele pode lidar com ele. Ele não precisa de mim lá para o animar", defendeu a ex-assessora, acrescentando: "Ela aparecerá ao lado dele quando quiser, quando estiver pronta".

Pessoas mais próximas da família Trump afirmaram, no entanto, que a falta de apoio público não deve ser confundida com indiferença. Segundo Robert Couri Hay, "ela aprendeu a fechar a porta e as persianas e a permanecer privada".