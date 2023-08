A canção que chegou ao primeiro lugar da Billboard por reclamar contra os impostos

"Rich Men North of Richmond" de Oliver Anthony tornou-se extremamente popular entre os republicanos. A deputada Marjorie Taylor Greene garante que se trata do “hino dos americanos esquecidos que verdadeiramente apoiam esta nação e, infelizmente, o mundo”.

Rich Men North of Richmond (Homem rico a norte de Richmond, numa tradução livre para português) chegou ao YouTube há cerca de duas semanas e o seu videoclipe já conta com mais de 32 milhões de visualizações. Esta segunda-feira a primeira música que Oliver Anthony gravou com um microfone profissional alcançou o primeiro lugar da Billboard, tornando-se o sexto artista a conseguir o primeiro lugar na sua primeira entrada para a lista.