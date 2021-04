Polícia que matou jovem afro-americano diz que queria usar taser e não a arma de fogo

O polícia do Minnesota que disparou mortalmente contra um jovem afro-americano de 20 anos, este domingo, disse que queria apenas usar a sua arma elétrica (o taser), não a arma de fogo. O disparo aconteceu durante uma operação de fiscalização rodoviária e a justificação veio já esta segunda-feira, por parte do chefe da polícia local.







ACLU na sigla original), a mãe do jovem diz que este foi mandado parar por ter um ambientador preso no espelho retrovisor, "algo que a polícia faz demasiadas vezes para discriminar pessoas negras", referem. Ainda segundo esta associação, a mãe de Wright estava ao telefone com o filho quando ele foi mandado parar e que ouviu os agentes a pedir que ele saísse do veículo. Depois ouviu apenas altercações e por fim o som de tiros.





s polícias dispararam balas de borrachas e usaram gás lacrimogéneo para tentar conter o avanço da multidão.

O chefe da polícia Tim Gannon referiu numa conferência de imprensa que o tiro disparado pelo agente tinha sido "acidental", afirmando que o agente em causa confundiu a sua arma taser com a arma de fogo e que pretendia apenas atordoar o jovem Daunte Wright, de 20 anos.Daunte tinha sido mandado parar pelas autoridades na Avenida de Orchard, em Brooklyn Center, pelas 14h, por uma alegada violação das regras de trânsito. O jovem circulava na companhia da namorada quando o casal foi mandado parar.Segundo a associação de defesa dos direitos civis União Americana pelas Liberdades Civis (Num comunicado da polícia de Brooklin, Wright terá sido mandar parar por violação das regras de trânsito e as autoridades descobriram que havia um mandado emitido em seu nome por cumprir. Alegadamente, o jovem voltou a entrar no veículo enquanto as autoridades o tentavam deter. Foi neste contexto que um tiro foi disparado, ferido mortalmente o jovem.Aos jornalistas, a mãe disse que ouviu os polícias a interpelarem o filho e depois tiros. "Quando voltei a telefonar, foi a namordada dele que atendeu e que ia no lugar do passageiro e disse que ele tinha sido abatido. Ela virou o telemóvel para o lugar do condutor e eu vi o meu filho já sem vida", referiu Katie Wright.Segundo as autoridades, as câmaras de vídeo instaladas nas fardas dos agentes estavam a funcionar na altura dos factos.A morte de Daunte Wright motivou protestos violentos, com agentes da polícia a entrar em confronto com os manifestantes. As autoridades decretaram o recolher obrigatório até à madrugada desta segunda-feira. "O recolher obrigatório vai estar em vigor até às 6h. Queremos garantir a segurança de todas as pessoas. Por favor, regressem a casa", disse o presidente da Câmara de Brooklyn Center, Mike Elliott, na noite de domingo. OO governador do Minnesota, Tim Waltz, lamentou a morte de "mais um homem negro", às mãos "das forças da autoridade".O incidente aconteceu em Minneapolis, onde decorre o julgamento do polícia acusado da morte de George Floyd, em maio passado. O tiroteio ocorreu a cerca de 15 quilómetros do local onde George Floyd morreu, em maio do ano passado, depois de uma tentativa de detenção por parte da polícia. A morte de Floyd motivou centenas de protestos contra o racismo nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo.A situação ocorreu a cerca de 16 quilómetros do local onde George Floyd foi assassinado, a 25 de maio, por agentes da polícia, num caso que está atualmente em julgamento.