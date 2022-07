Três polícias recebidos a tiro acabam por morrer

Polícias tentavam cumprir mandado ligado a violência doméstica, numa pequena aldeia do Kentucky. Suspeito de 49 anos acabou por ser detido, depois de três horas de tiroteio. Além dos agentes morreu também um cão-polícia. E quatro outras pessoas (três agentes e um socorrista) ficaram feridos.

