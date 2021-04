Tiroteio em escola no Tennessee, EUA, faz várias vítimas

Várias pessoas, incluindo um agente da polícia, foram alvejadas esta segunda-feira num liceu de Knoxville, no estado norte-americano do Tennessee.







No twitter, a polícia de Knoxville confirmou estar no liceu Austin-East Magnet.As pessoas foram instruídas a não se aproximarem do local.De acordo com o canal de televisão local 10 News, a escola foi colocada num perímetro de segurança e foi dito aos pais para irem buscar os filhos à parte de trás do campus.