A Polícia Marítima portuguesa na Grécia detectou uma embarcação com 33 migrantes a bordo, referindo que se tratava de um bode sobrelotado que navegava em direcção ao Farol de Molivos, anunciou esta segunda-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN)."A equipa da Polícia Marítima em missão na Grécia detectou um bote a navegar em direcção à zona do farol de Molivos, com sinais evidentes de se tratar de um bote sobrelotado com migrantes", refere a AMN em comunicado.Segundo o mesmo documento, os elementos da Polícia Marítima portuguesa contactaram de imediato a Guarda Costeira Grega, fornecendo todas a informações acerca da embarcação detectada."Esta embarcação foi depois acompanhada pela Guarda Costeira Grega até ao desembarque dos migrantes em segurança. A bordo da embarcação encontravam-se 33 migrantes que desembarcaram depois em segurança, vigiados pela Guarda Costeira Grega", salienta.Integrada na operação POSEIDON, a Polícia Marítima já detectou e retirou a salvo das águas do Mar Egeu mais de quatro mil migrantes de diferentes nacionalidades que, neste fluxo migratório irregular e arriscado por via marítima, tentam entrar na Europa.A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação POSEIDON, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objectivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas.