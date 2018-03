Velejador da Volvo Ocean Race desaparecido no mar

O velejador inglês John Fisher, que faz parte da equipa onde também está o português António Fontes, está desaparecido no Oceano Pacífico há oito horas. John terá caído ao mar esta segunda-feira à tarde a cerca de 1400 milhas a Oeste do Cabo Horn, na América do Sul.

A informação foi veiculada esta segunda-feira pela organização da prova, que garante que a equipa "está a realizar uma operação de busca e resgate para recuperar o tripulante desaparecido".



John Fisher "usava o equipamento de sobrevivência quando caiu ao mar", mas encontra-se numa zona remota, com ondas de seis metros e onde a temperatura da água ronda os nove graus.

Os responsáveis da Volvo Ocean Race estão, por isso, "profundamente preocupados", especialmente tendo em conta "as condições meteorológicas" adversas.



Para já, nenhuma das restantes equipas da prova será desviada para ajudar nas operações de resgate, mas um navio "a 400 milhas náuticas de distância" foi "desviado para o local".