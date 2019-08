Desflorestação da Amazónia cresce 278% num ano

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil, a desflorestação da floresta tropical brasileira Amazónia atingiu os 2254,8 quilómetros quadrados. É um número 278% superior ao registado no ano de 2018. A projecção do instituto foi actualizada esta terça feira e capta dados mensais através de um sistema de alertas das alterações na cobertura florestal da Amazónia. Em julho de 2018, afectava 596,6 km² e este ano passou para 2.254,8 km².

Em junho, já tinha sido assinalado um crescimento de 88% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram publicamente contestados por Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, e levaram à demissão de Ricardo Galvão, o antigo presidente da INPE. O novo presidente é Darcton Policarpo Damião, oficial da Força Aérea Brasileira, com doutoramento em desenvolvimento sustentável na Universidade de Brasília, onde escreveu uma tese sobre o desmatamento na Amazónia.

Os dados mostraram que a desflorestação registada em julho – 2.254 km² - equivale a mais de um terço de todo o volume destruído no último ano, entre agosto de 2018 e julho de 2019 – 6.833 km².

Desde as eleições de outubro passado que Bolsonaro tem sido a favor da uma flexibilidade nas políticas ambientais brasileiras. As suas posições causaram controvérsia entre a comunidade internacional. O presidente defende a autorização da exploração de minério artesanal nas zonas indígenas da Amazónia, para impulsionar a economia da região. Uma medida não aceite por organizações não-governamentais.

Na terça-feira, o presidente afirmou que o país "tem tudo para desenvolver" a floresta amazónica. "Com a tecnologia, em 20 anos teríamos em Roraima (estado da Amazónia) uma economia próxima à do Japão. Tem tudo lá, mas 60% do território está imobilizado com reservas indígenas e outras questões ambientais", disse Bolsonaro durante um encontro com empresários em São Paulo.

A Amazónia é considerada a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Inclui territórios pertencentes ao Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa e tem cerca de cinco milhões e meio de quilómetros quadrados.