O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quarta-feira que a Coreia do Sul "concordou em pagar substancialmente mais aos EUA para se defender da Coreia do Norte", acrescentando que a relação entre os dois países é "muito boa".

Em mensagens publicadas na sua conta no Twitter, Trump disse que, "durante décadas, a Coreia do Sul pagou muito pouco aos Estados Unidos".

Entretanto, no ano passado, segundo Trump, "a Coreia do Sul pagou 990 milhões de dólares (882 milhões de euros)" e "foram iniciadas negociações para aumentar ainda mais os pagamentos aos Estados Unidos".





South Korea has agreed to pay substantially more money to the United States in order to defend itself from North Korea. Over the past many decades, the U.S. has been paid very little by South Korea, but last year, at the request of President Trump, South Korea paid $990,000,000..