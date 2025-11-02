Sábado – Pense por si

Pelo menos 23 mortos e dezenas de feridos em explosão seguida de incêndio em supermercado mexicano

Diogo Barreto
Diogo Barreto 11:27
Procurador-geral de Sonora revelou que as investigações preliminares mostraram que as mortes foram causadas pela “inalação de gases tóxicos”.

A Cruz Vermelha mexicana confirmou este sábado a existência de pelo menos 23 mortos e dezenas de feridos em consequência de uma explosão, seguida de incêndio num supermercado da cadeia Waldo's, em Hermosillo, capital do estado de Sonora.

Segundo a Associated Press, o procurador-geral de Sonora, Gustavo Salas Chávez, divulgou o número de mortos e informou que os feridos foram levados para seis hospitais em Hermosillo. De acordo com o representante, entre as vítimas estão crianças. 

Salas Chávez revelou que as investigações preliminares mostraram que as mortes foram causadas pela “inalação de gases tóxicos”.

“Neste momento, não temos indícios que nos levem a presumir que o incêndio foi intencional”, afirmou.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, lamentou a morte das 23 , garantindo ajuda às vítimas e familiares. "As minhas sinceras condolências às famílias e entes queridos das pessoas que faleceram no incêndio ocorrido numa loja [da cadeia Waldo's] no centro de Hermosillo", afirmou a Presidente numa mensagem publicada nas redes sociais. A governante mexicana assegurou que tem estado em contacto com o governador do estado, Alfonso Durazo, "para apoiar no que for necessário".

