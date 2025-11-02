Pelo menos 23 mortos e dezenas de feridos em explosão seguida de incêndio em supermercado mexicano

Procurador-geral de Sonora revelou que as investigações preliminares mostraram que as mortes foram causadas pela “inalação de gases tóxicos”.

A Cruz Vermelha mexicana confirmou este sábado a existência de pelo menos 23 mortos e dezenas de feridos em consequência de uma explosão, seguida de incêndio num supermercado da cadeia Waldo's, em Hermosillo, capital do estado de Sonora.



Explosão em supermercado mexicano

Segundo a Associated Press, o procurador-geral de Sonora, Gustavo Salas Chávez, divulgou o número de mortos e informou que os feridos foram levados para seis hospitais em Hermosillo. De acordo com o representante, entre as vítimas estão crianças.

Enluta a México explosión e incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, con al menos 23 muertos -hombres, mujeres, menores- y 12 heridos por presunto estallido en transformador CFE.

Autoridades niegan atentado.

Otra vez un siniestro en Sonora que recordó tragedia en Guardería ABC. pic.twitter.com/T1LbuboogG — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) November 2, 2025

Salas Chávez revelou que as investigações preliminares mostraram que as mortes foram causadas pela “inalação de gases tóxicos”.

“Neste momento, não temos indícios que nos levem a presumir que o incêndio foi intencional”, afirmou.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, lamentou a morte das 23 , garantindo ajuda às vítimas e familiares. "As minhas sinceras condolências às famílias e entes queridos das pessoas que faleceram no incêndio ocorrido numa loja [da cadeia Waldo's] no centro de Hermosillo", afirmou a Presidente numa mensagem publicada nas redes sociais. A governante mexicana assegurou que tem estado em contacto com o governador do estado, Alfonso Durazo, "para apoiar no que for necessário".